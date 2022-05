Na maratonu Treh src dosegli cilj "brez odpadkov"

Radenci, 28. maja - Po analizi merjenj odpadkov na 40. maratonu Treh src prejšnjo soboto v Radencih so organizatorji skupaj z društvom Ekologi brez meja dosegli zastavljeni cilj in ločeno zbrali več kot 90 odstotkov odpadkov, kar je osnovni pogoj za pridobitev naziva brez odpadkov (zero waste).