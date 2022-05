Bedene v treh nizih izgubil proti Đokoviću

Pariz, 27. maja - Slovenski teniški igralec Aljaž Bedene je končal nastope na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Od Ljubljančana je bil v 3. krogu boljši Srb Novak Đoković, prvi nosilec turnirja za grand slam z nagradnim skladom 21.256.800 evrov in trenutno vodilni na jakostni lestvici ATP je po uri in 44 minutah zmagal s 6:3, 6:3 in 6:2.