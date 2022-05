Nordijske ekipe za sezono 2022/23 potrjene, cilj je medalja v Planici

Ljubljana, 27. maja - Na seji Zbora za smučarske skoke so potrdili načrte dela ekip skakalk in skakalcev. Prav tako so potrdili strokovne ekipe, ki bodo spremljale delo vseh reprezentančnih selekcij. Naslednji mandat vodje panoge je spet pripadel Gorazdu Pogorelčniku. Velikih sprememb v strokovnem in tekmovalnem kadru ni, v A ekipi je sedem skakalcev in devet skakalk.