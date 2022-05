Podatki ministrstva za trgovino ZDA kažejo na umirjanje inflacije

Washington, 27. maja - Potrošniška poraba je aprila v ZDA narasla hitreje od pričakovanj, in to ne le zaradi inflacije, ki se je začela umirjati in je po mnenju ameriških analitikov dosegla svoj vrhunec, s katerega bo počasi lezla navzdol. Letna inflacija, vezana na potrošniško porabo in brez upoštevanja cen energije in hrane, je aprila nazadovala že drugi mesec zapored.