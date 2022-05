V Iskratelu z lanskim poslovanjem glede na zahtevne razmere zadovoljni

Kranj, 29. maja - Skupina Iskratel je lani ustvarila 98,4 milijona evrov prihodkov. Čeprav v družbi niso dosegli prvotnega plana, so glede na dogajanje doma in po svetu s poslovanjem zadovoljni. "Naš poslovni rezultat je bil namreč pozitiven, in to v res zahtevnem obdobju," je za STA pojasnil glavni direktor Iskratela Robert Kuzmič.