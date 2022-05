Newyorške borze začenjajo v zelenem območju

New York, 27. maja - Zadnji trgovalni dan v tem tednu se je na newyorških borzah začel v zelenem območju. Nadaljuje se tako okrevanje po daljšem negativnem obdobju, ki so mu botrovala številna tveganja v svetovnem gospodarstvu in strah pred negativnimi posledicami hitrega zaostrovanja denarne politike za brzdanje visoke inflacije. Ta bojazen je zdaj nekoliko popustila.