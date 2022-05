Ferrero po odkritih primerih salmonele ponovno odpira belgijsko tovarno

Bruselj, 27. maja - Italijanski proizvajalec čokolade Ferrero bo po več tednih ponovno zagnal proizvodnjo v tovarni v belgijskem Arlonu. Tovarno je, potem ko so z njo povezali več primerov salmonele po Evropi, zaprl belgijski urad za varno hrano. Kot so povedali v Ferreru, so razstavili in temeljito očistili okoli 10.000 delov opreme.