Danes premiera filma avtorice Mance Juvan o iniciativi Glas ljudstva

Ljubljana, 27. maja - V Atriju ZRC Ljubljana bo danes ob 17. uri premiera dokumentarnega filma o iniciativi Glas ljudstva avtorice Mance Juvan. Po projekciji bo sledil pogovor s Katarino Bervar Sternad (PiC), politologinjo Tjašo Pureber in Mojco Žerak iz Glas ljudstva o organizaciji in delovanju civilne družbe. Pogovor bo povezovala novinarka Kristina Božič.

Iniciativa Glas ljudstva združuje več kot 100 civilnodružbenih organizacij ter več tisoč posameznic in posameznikov z vseh družbenih področij iz celotne Slovenije. Glavna cilja gibanja sta spodbuditi volilno udeležbo v supervolilnem letu ter volilcem pomagati razumeti, v kolikšni meri se njihova osebna politična stališča skladajo s stališči strank.

Dokumentarni film spregovori o razlogih za največjo tovrstno somoorganizacijo civilne družbe v Sloveniji, je na Facebooku objavil Zavod Apis, ki današnji dogodek pripravlja s podporo Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC Sazu).

Pogovor po projekciji filma se bo osredotočal na to, kako se lahko civilna družba organizira in deluje naprej, da bi gradila, krepila in ohranila potenciale ter moč, ki so se oblikovali v zadnjih letih.

Glas ljudstva, ki so ga vzpostavili jeseni 2021, ni formalna organizacija, ampak neformalna civilnodružbena pobuda in kot taka nima ustanovitelja ali enega vodje. Politiko želi vrniti nazaj v roke ljudem in s tem krepiti demokracijo, je zapisano na spletni strani Glas ljudstva.