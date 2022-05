Celje, 29. maja - Celjska občina je objavila javni razpis za obnovo uličnih fasad in sakralnih spomenikov. V ta namen so v letošnjem proračunu zagotovili 150.000 evrov, od tega 100.000 evrov za obnovo fasad. Rok za oddajo ponudb je 24. junij, so sporočili s celjske občine.