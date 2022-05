Pri turističnih agencijah ob višjih stroških goriv dražji letalski prevozi

Ljubljana, 28. maja - Turistične agencije so se soočajo z nepredvidljivo situacijo, ko se cene letalskega goriva hitro zvišujejo, to pa vpliva na stroške letalskih prevozov. V Relaxu in Palmi poudarjajo, da skušajo podražitve za svoje stranke kar se da omiliti, v primeru določenega zvišanja cene pa lahko potniki tudi odpovejo potovanje brez stroškov zanje.