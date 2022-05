Znanstveniki iz DNK v kosteh pridobili genom žrtev vulkanskega izbruha v Pompejih

Neapelj, 27. maja - Raziskovalci, ki preučujejo človeške ostanke iz starodavnega rimskega mesta Pompeji, so izluščili genetski material iz kosti moškega in ženske, ki sta umrla, ko je rimsko mesto ob vulkanskem izbruhu prekril pepel, poroča britanski BBC. Ugotovitve so objavili v znanstveni reviji Scientific Reports.