V Društvu ekonomistov v zdravstvu pripravili izhodišča za nadgradnjo zdravstvenega sistema

Laško, 27. maja - V Društvu ekonomistov v zdravstvu so v okviru strokovnega srečanja ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu sprejeli več izhodišč za nadgradnjo zdravstvenega sistema. Med drugim se zavzemajo za optimizacijo in racionalizacijo procesov ter zmanjšanje administrativnih ovir, so sporočili iz društva.