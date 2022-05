V ospredju vrha EU Ukrajina, energetika in obramba, a bi vse lahko zasenčile sankcije

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Bruselj, 27. maja - Voditelji držav članic Evropske unije se bodo v ponedeljek in torek sestali na izrednem zasedanju v Bruslju, v ospredju katerega bodo nadaljnja pomoč Ukrajini, energetika, prehranska varnost in obramba. A če do vrha ne bo dogovora o novem paketu sankcij proti Rusiji, bi lahko vse te teme zasenčili pogovori o sankcijah.