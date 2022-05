Zaradi del v Ljubljani večdnevna zapora dela Barjanske ceste

Ljubljana, 29. maja - Zaradi rekonstrukcije ceste bo od danes do predvidoma petka v Ljubljani za ves promet zaprta Barjanska cesta na odseku med Aškerčevo cesto in Finžgarjevo ulico. Urejen bo obvoz, po spremenjeni trasi bodo vozili tudi mestni avtobusi, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Na omenjenem odseku Barjanske ceste urejajo manjkajoče kolesarske površine.