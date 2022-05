Novomeški svetniki potrdili proračun prihodnjega leta in ustanovitev občinskega stanovanjskega sklada

Novo mesto, 27. maja - Novomeški svetniki so na četrtkovi redni seji v drugi obravnavi, ki je upoštevala pripombe in predloge, potrdili predlog proračuna za prihodnje leto. Ta pri prihodkih predvideva 58,1 milijona evrov in pri odhodkih 67,1 milijona evrov ter še naprej ohranja postopno zniževanje zadolženosti, ki traja od leta 2015, je navedel župan Gregor Macedoni.