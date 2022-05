V Izoli v spomladanski akciji zbrali 1000 kilogramov nevarnih odpadkov

Izola, 28. maja - Komunala Izola je med 17. in 21. majem izpeljala spomladansko akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. V sklopu akcije, ki se je je udeležilo 235 uporabnikov, so, kot so sporočili z izolske komunale, zbrali 1000 kilogramov nevarnih odpadkov.