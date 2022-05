Svetina na zasedanju IOI v Atenah o uporabi novih tehnologij

Atene, 27. maja - Varuh človekovih pravic Peter Svetina se danes v Atenah udeležuje zasedanja generalne skupščine in konference evropskega dela Mednarodnega inštituta ombudsmanov (IOI), so sporočili iz njegovega urada. Med drugim je opozoril na težave posameznih skupin pri uporabi digitalnih tehnologij in se zavzel za pravičen dostop do njih.