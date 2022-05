V Istro se vrača prireditev Od vinarja do oljkarja

Koper, 28. maja - Po dveh letih premora zaradi epidemije se danes vrača prireditev Od vinarja do oljkarja. Vinarji in oljkarji slovenske Istre bodo ponovno odprli svoja vrata in obiskovalcem ponudili vpogled v proizvodnjo vina in oljčnega olja. Obiskovalce bo pričakalo skupno 19 vinarjev in oljkarjev, ki bodo med 12. in 19. uro nudili degustacije istrskih dobrot.