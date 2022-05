Pred tradicionalno parado na Otoku aretiranih več pripadnikov elitne garde

London, 27. maja - V Veliki Britaniji so zaradi suma trgovine z mamili, nezakonitega posojanja in pranja denarja aretirali šest vojakov in vojaškega veterana. Gre za pripadnike prvega bataljona Irske garde, elitnega regimenta, ki naj bi v četrtek korakal na čelu vojaške parade ob platinastem jubileju britanske kraljice Elizabete II.