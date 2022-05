Kultno Cobainovo kitaro na dražbi prodali za 4,55 milijona ameriških dolarjev

New York, 27. maja - Kitaro, na katero je frontman skupine Nirvana Kurt Cobain pred več kot 30 leti igral v videospotu pesmi Smells Like Teen Spirit, so nedavno na dražbi v New Yorku prodali za 4,55 milijona ameriških dolarjev. V avkcijski hiši Julien's Auction so se po poročanju ameriških medijev prvotno nadejali, da bodo zanjo iztržili do 800.000 dolarjev.