Evropska sredstva za energetsko sanacijo šolskega centra Soča

Ljubljana/Tolmin, 27. maja - Vladna služba za razvoj in kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za energetsko sanacijo in adaptacijo objekta območne enote centra šolskih in obšolskih dejavnosti Soča v Tolminu. S projektom bo predvidoma prenovljenih dobrih 3200 kvadratnih metrov neto tlorisne površine, so sporočili iz vladne službe.