Na posvetu poudarili pomen šole pri razvoju narodne identitete pri mladih

Ljubljana, 27. maja - Sodelujoči na današnjem posvetu, ki so ga pripravili DS, ministrstvo za izobraževanje, znanost in tehnologijo ter Društvo katoliških pedagogov Slovenije, so se strinjali, da mora šola imeti pomembno vlogo pri spodbujanju razvoja narodne in nacionalne identitete pri mladih. Še zlasti majhni narodi ne smejo pozabiti na to, je bilo med drugim slišati.