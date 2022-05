Odstopil direktor Turističnega združenja Portorož

Portorož, 27. maja - Direktor Turističnega združenja Portorož Aleksander Valentin je v četrtek članom nadzornega sveta vročil odstopno izjavo z mesta direktorja in odpoved delovnega razmerja. Za ta korak se je odločil iz osebnih razlogov. Z nadzorniki so se dogovorili, da bo Valentin funkcijo opravljal do 30. septembra, so danes sporočili iz združenja.