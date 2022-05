Novo mesto, 27. maja - Na območju Pangrč Grma so neznanci ponoči vlomili v devet zidanic. Odnesli so nekaj kosov orodja, radijski sprejemnik in električni podaljšek. Na več objektih je zaradi vlomov nastala le premoženjska škoda, lastniki PA ocenjujejo, da so oškodovani za okoli 4000 evrov. Okoliščine policisti še preiskujejo, so sporočili z novomeške policijske uprave.