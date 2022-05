Ločevanje poklicnega in zasebnega življenja - izziv sodobnega časa

piše Marjetka Nared

Ljubljana, 28. maja - Osemurni delovnik z zaključkom do 15. ure je dandanes prej izjema kot pravilo, ob hkratni digitalizaciji pa se zato v ospredje prebija izziv ločevanja poklicnega in zasebnega življenja. Stroka poziva k ukrepom, kot možni rešitvi pa se ponujata skrajšanje polnega delovnega časa in pravica do odklopa. A socialni dialog na to temo bo trd oreh.