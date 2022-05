Za mesta prihodnosti bistveni zgoščanje, uravnoteženost, tehnologija in občutek skupnosti

Ljubljana, 27. maja - Pomembni odgovori za trajnostni razvoj se skrivajo v mestih. Da bi ta postala igrišče zelene in ljudem prijazne prihodnosti, so pomembni zgoščevanje gradnje in dejavnosti, uravnoteženost med razvojem in okoljem, uporaba novih tehnologij in pristopov ter gojenje občutka skupnosti, je bilo slišati na poslovnem zajtrku AmCham.