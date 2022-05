Po dveletnem premoru ponovno Festival neodvisnega filma

Ljubljana, 28. maja - V Slovenski kinoteki danes in v nedeljo poteka Festival neodvisnega filma (FNF), ki so ga pripravili po dveletnem premoru. Vstopnice za vse projekcije festivala, ki je eden od temeljev letošnjega Tedna ljubiteljske kulture, so brezplačne. Na ogled je 19 filmov različnih žanrov. Na festivalu bodo podelili nagrade za najboljše filmske dosežke.