V Logatcu iščejo rešitve za smrad iz sušilnice blata

Logatec, 27. maja - Ob čistilni napravi v Logatcu je lani poskusno delovanje začela sušilnica komunalnega blata. Vendar so jo morali zaradi smradu, ki se je širil v okolici, že zaustaviti. V Logatcu so v ta namen ustanovili tudi civilno iniciativo, ki od občine in Komunalnega podjetja Logatec zahteva, da sušilnico premaknejo na drugo lokacijo.