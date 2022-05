Nekateri javni objekti v Kočevju bodo dobili umetniške stenske poslikave

Kočevje, 28. maja - V občini Kočevje so se odločili, da bodo nekateri javni objekti dobili umetniške stenske poslikave. V ta namen so na natečaju izbrali štiri umetnike, ki bodo v drugi polovici junija ustvarili stenske poslikave, in sicer na prizidku hotela Valentin, garaži v Kajuhovem naselju, betonskem zidu na Tomšičevi in hali bivše Opreme na Cankarjevi.