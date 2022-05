Na Goričkem nastale tri nove tematske poti

Grad, 28. maja - Javni zavod Krajinski park Goričko je v okviru projekta Gorička krajina vzpostavil tri nove tematske poti. V Nuskovi je to Pot čuka in puščavnika, v Budincih Pot cvetočih travnikov, v Motvarjevcih pa Pot metuljev. Vse tri so v območjih naravnih vrednot državnega pomena.