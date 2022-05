Nemški Mutares podpisal pogodbo o prevzemu Cimosa

Koper, 27. maja - Nemška družba Mutares je z družbo TCH podpisala pogodbo o prevzemu koprskega Cimosa in njegovih hčerinskih družb. Skupina Cimos, ki je zelo komplementarna z nekaterimi družbami iz Mutaresovega portfelja, bo delovala kot ključna vzhodnoevropska platforma za Mutaresov segment avtomobilizma in mobilnosti, so zapisali.