Tedenski pregled - Slovenija od 27. 5. do 2. 6.

Ljubljana, 3. junija - DZ je potrdil 15. vlado pod vodstvom predsednika Gibanja Svoboda Roberta Goloba, v kateri je 17 ministric in ministrov. Na ustanovni seji je ta že opravila prve kadrovske menjave. V visoki starosti 108 let je umrl tržaški pisatelj in akademik Boris Pahor, žrtev, pričevalec in borec proti vojnim grozotam, nacionalizmu in totalitarizmom.