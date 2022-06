Tedenski pregled - svet od 27. 5. do 2. 6.

Ljubljana, 3. junija - Minilo je že 100 dni od začetka ruske invazije na Ukrajino, spopadi pa so predvsem na vzhodu države vse bolj intenzivni. EU je vendarle sprejela embargo na rusko nafto, a z izjemo za tisto, ki pride po naftovodu. So pa na Otoku začeli slavnostno proslavljati 70 let vladanja kraljice Elizabete II.