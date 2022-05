Vreme: Sončno z nekaj spremenljive oblačnosti

Ljubljana, 27. maja - Danes bo sončno z nekaj spremenljive oblačnosti. Popoldne in zvečer bodo nastale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na soboto. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, v Gornjesavski dolini okoli 24 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 16, ob morju okoli 18 stopinj Celzija. V soboto bo oblačno, občasno bo deževalo, pihal bo vzhodni veter. Na Primorskem bodo predvsem posamezne plohe in nevihte, pihala bo burja, ki se bo popoldne krepila. Dnevne temperature bodo od 15 do 18, na Primorskem do okoli 25 stopinj Celzija, a se bo popoldne hladilo.

Obeti: V nedeljo bo oblačno, padavine bodo do večera večinoma ponehale. Veter bo slabel. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne bodo v notranjosti možne posamezne plohe. Nekoliko topleje bo.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodnimi Alpami in severozahodnim Balkanom slabi. Od severa se nad Alpe pomika hladna fronta. Pred njo od zahoda nad naše kraje doteka topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva deloma sončno, nekaj več oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Popoldne bodo v Alpah nastale nevihte, ki se bodo zvečer in ponoči razširile tudi na kraje vzhodno in južno od nas. V soboto bo v krajih zahodno od nas ter ob Jadranu spremenljivo s posameznimi plohami in nevihtami, drugod oblačno, pogosto bo deževalo. Ohladilo se bo. Ob Jadranu bo pihala burja, ki se bo popoldne krepila.

Biovreme: Danes bo sprva vpliv vremena na počutje ugoden. Popoldne se bo obremenitev krepila. V soboto bo vreme zmerno obremenilno vplivalo na počutje. Občutljivi ljudje bodo imeli manjše vremensko pogojene težave.