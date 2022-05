Rusija in Kitajska v VS ZN z vetom na zaostritev sankcij proti Severni Koreji

New York, 27. maja - Rusija in Kitajska sta v četrtek v Varnostnem svetu Združenih narodov z vetom preprečili sprejetje resolucije, ki so jo predlagale Združene države Amerike, da bi v odgovor na zadnje raketne poskuse Pjongjanga poostrili mednarodne sankcije proti Severni Koreji.