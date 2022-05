Azijske borze višje

Tokio, 27. maja - Indeksi na borzah v Aziji so se danes zvišali in tako sledili smernicam, ki so jih v četrtek začrtali na ameriškem Wall Streetu. Rast po poročanju francoske tiskovne agencije AFP poganjajo predvsem delnice tehnoloških podjetij; vlagatelji so med drugim pozdravili dobre poslovne rezultate Alibabe in Baiduja.