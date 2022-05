Ljubljana, 27. maja - Zaključna konferenca projekta POGUM - Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah, ki jo pripravlja Zavod RS za šolstvo, bo danes ob 9. uri v GH Union na Miklošičevi 1, so sporočili iz Zavoda RS za šolstvo.