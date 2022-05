Wimbledon ukinja predpone pri zmagovalkah turnirja

London, 27. maja - Prireditelji teniškega turnirja v Wimbledonu so sporočili, da bodo posodobili spisek zmagovalk tega turnirja. S častnega seznama bodo pri dekletih izginile predpone Miss in Mrs, oz. gospa in gospodična. Spisek bodo izenačili z moškim, kjer so zmagovalci zapisani enostavno z začetnico imena in priimkom, poroča Times.