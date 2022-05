Direktorji večjih ameriških podjetij lani z višjimi plačami

New York, 27. maja - Plače in nagrade direktorjev ameriških podjetij, ki sestavljajo indeks S&P 500, so se lani v primerjavi z letom prej povečale za 17,1 odstotka na srednjo vrednost 14,5 milijona dolarjev v letu dni. Povečale so se tudi plače in nagrade delavcev v zasebnem sektorju v ZDA, a manj, in sicer za 4,4 odstotka.