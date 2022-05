Newyorške borze končale v zelenem

New York, 26. maja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje drugič zapored sklenili v zelenem. Poleg dobrih rezultatov trgovcev na drobno sta trgovanje spodbudili tudi potezi Southwest Airlines in JetBlue Airways, ki sta zvišala napovedi o prihodku, kar je še en pokazatelj živahnega vedenja potrošnikov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.