Melnjak zagotovil Hajduku prvo lovoriko po devetih letih

Split, 26. maja - Nogometaši Hajduka so zmagovalci hrvaškega pokala. V finalu so v Splitu s 3:1 premagali Rijeko. Ta je v 13. minuti prek Josipa Drmića povedla, za preobrat pa sta poskrbela Ferro, ki je izenačil v 23. minuti, ter Dario Melnjak, nekdanji nogometaš Domžal, ki je v 36. in 56. minuti dosegel dva gola. Jan Mlakar je za Hajduk igral do 62. minute.