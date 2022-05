V moškem delu brez posebnih presenečenj, v ženskem slovo Halepove in Collinsove

Pariz, 26. maja - V moškem delu OP Francije v tenisu v Parizu so se v 3. krog prebili vsi favoriti, kot so Rusa Danil Medvedjev in Andrej Rubljov, Grk Stefanos Cicipas in Norvežan Casper Ruud, v ženskem delu pa je bilo kar nekaj presenečenj. Napredovala je Poljakinja Iga Swiatek, turnir sta končali Romunka Simona Halep in Američanka Danielle Collins.