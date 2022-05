Ukrajina: Vojna na vzhodu države dosegla vrh intenzivnosti

Kijev, 26. maja - Ukrajinske oblasti so danes sporočile, da so spopadi na vzhodu države v regiji Donbas dosegli najvišjo stopnjo intenzivnosti doslej, saj ruske sile prodirajo vedno globlje v to industrijsko regijo. Hkrati oblasti sporočajo, da je bilo v današnjem ruskem obstreljevanju mesta Harkov ubitih sedem oseb, poroča francoska tiskovna agencija AFP.