Proračun Mestne občine Maribor po rebalansu na 189 milijonih evrih

Maribor, 26. maja - Mariborski mestni svetniki so danes potrdili drugi rebalans letošnjega proračuna občine. Ta se zvišuje za 1,5 milijona evrov na 189,1 milijona. V prvem branju so dali zeleno luč nastanku soseske Novo Pobrežje in strategiji za preoblikovanje Maribora v pametno mesto.