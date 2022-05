Neznani moški taksistu vzel denar in pobegnil

Moški je po prvih informacijah star približno 30 let, visok približno 175 centimetrov, nosil je temnejša oblačila, temnejša očala in kapo.

Policija poziva vse, ki so opazili sumljivo osebo, ki bi ustrezala opisu, ali ima druge koristne informacije, da jim jih posreduje. Hkrati občanom svetujejo, da se v primeru, če sumljivega človeka opazijo, ne izpostavljajo, ampak takoj obvestijo policijo na številko 113.

Policisti in kriminalisti glede ropa zbirajo obvestila in dokaze ter izvajajo druge aktivnosti za odkritje storilca.

Vozniki taksijev so tarča napadov občasno, so za STA povedali na Generalni policijski upravi. Največkrat gre po njihovih besedah za kršitve javnega reda in miru, ki jim botruje alkohol. Včasih pa se zgodijo tudi roparske tatvine, ko storilci odnesejo taksistu denar, ki ga ima pri sebi. Ker nekateri taksisti zdaj omogočajo tudi plačilo z bančno kartico, bo v taksijih sicer vse manj gotovine, so opomnili.

Med napadi na voznike taksijev je bil odmeven primer poleti 2019, ko je tuji potnik na novogoriškem območju napadel taksista z olfa nožem in ga porezal po vratu. Na Igu pa je proti koncu leta 2018 ženska vozniku taksija vzela denar, potem ko je uporabila plinski razpršilec.