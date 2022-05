Zasedba Pussy Riot poziva k embargu na rusko nafto

Ljubljana, 26. maja - Evropska turneja ruske feministične zasedbe Pussy Riot je namenjena predvsem izražanju solidarnosti z Ukrajino in protivojnih stališč, so sporočile članice skupine pred nocojšnjim koncertom v sklopu Lezbične četrti. Evropske države so pozvale k embargu na rusko nafto, ruskega predsednika Vladimirja Putina pa označile za nacista.