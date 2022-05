V gozdu ob naselju Bele Vode smrtna delovna nesreča

Šoštanj, 26. maja - V gozdu ob naselju Bele Vode v občini Šoštanj se je danes okoli 9. ure zgodila smrtna delovna nesreča pri podiranju drevja. Gasilci iz Velenja in Šoštanja so zavarovali kraj nesreče in omogočili dostop reševalcem do poškodovane osebe, ki pa so ugotovili, da je zaradi posledic nesreče na kraju umrla, poroča uprava za zaščito in reševanje.