Raziskava za razliko od splošnega občutka kaže manj političnega sovraštva med Američani

Philadelphia, 26. maja - Raziskava fakultete za komunikacije pri univerzi Pensilvanije ugotavlja, da politična polarizacija v ZDA ni povzročila tako globokega sovraštva med eno in drugo stranjo, kot je mogoče sklepati iz spremljanja razprav v javnosti in medijih. Odgovorni naj bi bili sicer spet mediji in politiki oziroma politični agitatorji ene in druge strani.