Po šolskem pokolu v Teksasu dvomi glede policijskega posredovanja

San Antonio, 26. maja - Ogorčeni starši so v času torkovega napada na osnovni šoli v Teksasu od policije več kot uro zaman zahtevali, naj posreduje in reši otroke, na katere je streljal 18-letni Salvador Ramos. Nekateri so bili celo pripravljeni vzeti zadeve v svoje roke in posredovati sami, a so jim policisti to onemogočili.