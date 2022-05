Povolilno sestavljanje 15. slovenske vlade bo med najkrajšimi

Ljubljana, 29. maja - Glede na izkušnje dosedanjih parlamentarnih volitev v Sloveniji od volitev do imenovanja nove vlade v povprečju mineta dobra dva meseca. Posamezne vlade so se sicer sestavljale tudi več kot tri mesece. Najmanj, okoli mesec dni, je sestavljanje vlade trajalo v letih 1990, 1992 in 2000 pa tudi letos, če ne bo kakšnih zapletov.